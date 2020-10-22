Межбанк: два основных фактора будут мотиваторами

Вчерашний день на валютном рынке несколько удивил банки и их клиентов. После достаточно долгого отсутствия на торги выходил Нацбанк с продажей доллара по 28,34 гривны.
С одной стороны – регулятор напомнил о себе, так как относительное равновесие спроса и предложения прошлых дней не требовало от него особого вмешательства.
С другой – установленная им уже с середины дня верхняя планка котировок по доллару в конечном итоге позволила гривне и остаться практически в указанных НБУ пределах.
Финансисты и клиенты сейчас обдумывают основной вопрос – выход регулятора – это долгосрочный сигнал, что его устраивает уровень около 28,35 гривен за доллар или все же вчера это была разовая акция, чтобы не дать раскачать рынок в первый день после местных выборов. Поведение регулятора сегодня (его выходы/невыходы на торги) позволят участникам рынка получить более точный ответ на этот вопрос.
Как и всю эту неделю два основных фактора будут мотиваторами для клиентов и банков – объемы и сроки получаемого возмещения НДС экспортерами и предстоящее завершение отчетного периода. Первый из них работает против гривны, так как сокращает потребность в продаже валютной выручки экспортерами на межбанке. Второй – увеличивает статистику торгов за счет тех клиентов, кто торопится закрыть свои внешнеэкономические сделки до 1-го числа. По прогнозам во вторник объем операций на межбанке составит до $170 -180 млн при заключении до 520-560 сделок.
Кроме этого, продолжат влиять на курсовой тренд на межбанке: 1) операции нерезидентов с покупкой валюты за счет гривны, полученной от операций с украинскими государственными облигациями; 2) возможные выходы Нацбанка на торги с интервенциями; 3) сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
На аукцион чиновники после консультаций с первичными дилерами предложат только бумаги на 336 и 1302 дня. Хотя изначально думали предлагать еще и облигации на полгода и почти двухгодичные. Сроки, оставленных Минфином к размещению ОВГЗ – не самые популярные на рынке и поэтому мы не ждем от этого аукциона значительных объемов продаж. по нашим расчетам, минфиновцы смогут продать бумаг на суммы до 2-3,8 млрд гривен. Подобные объемы достаточно скромные даже для нашего межбанка и поэтому это не очень сильно отразится завтра на поведении как ресурсного, так и валютного рынков.
Курсы межбанка по прогнозу на вторник, 27 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,35 – 33,75 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,34 / 28,35
евро – 33,47/ 33,49
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