Ученые создали робота-кота для служб спасения (видео)

Военные и спасательные службы все чаще используют роботов. Как оказалось, проще сбросить такой механизм в эпицентр событий из воздуха. Долгое время инженеры ломали голову над тем, как сделать так, чтобы устройство приземлялось безопасно. Похоже, рабочее решение уже найдено.

Доставка работа в отдаленные районы по воздуху занимает гораздо меньше времени, чем наземная транспортировка. Кроме того, бывают ситуации, когда просто нет возможности попасть в нужное место обычным путем, сообщает Slashgear.

Ранее службам приходилось сталкиваться с отказом техники из-за проблем в результате приземления. Робот под названием AGRO, разработанный инженерами Военной академии США в Вест-Пойнте, позволяет решить проблему безопасного приземления раз и навсегда.

Каждое колесо работа движется независимо благодаря собственным электродвигателям. Это позволяет повысить маневренность и мобильность устройства. Во время сброса инерционный блок фиксирует падение, запуская специальный механизм, позволяющий каждому колесу вращаться под разными углами и скоростями. Это создает крутящий момент, что в конечном итоге приводит к приземлению на все четыре колеса, подобно тому, как коты всегда приземляются на лапы.