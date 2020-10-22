Особенности платы за землю под многоквартирным домом

Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков и землепользователи, а объектами налогообложения – земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Черкасской области.

В частности, владельцы земельных участков – это юридические и физические лица, которые в соответствии с законом приобрели права собственности на землю в Украине, а также территориальные общины и государство относительно земель коммунальной и государственной собственности соответственно.

Землепользователи – это юридические и физические лица, которым в соответствии с законом предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности, в том числе на условиях аренды.

Согласно закону, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории государственной или коммунальной собственности, предоставляются в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, которые осуществляют управление этими домами.

Кроме того, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.

Что это означает:

плательщиками земельного налога за земельные участки под многоквартирными жилыми домами являются лица, которым такие земельные участки в соответствии с нормами Земельного кодекса Украины передаются в постоянное пользование или в собственность: предприятия, учреждения и организации, осуществляющие управление этими домами, а также объединения владельцев домов;

собственники квартир (жилых помещений) в многоквартирных жилых домах не являются плательщиками земельного налога в бюджет за земельные участки под такими домами.

Справка Finance.ua:

Плата за землю (земельный налог) — это налог, взимаемый с юридических и физических лиц за использование земельных участков. Плата за землю входит в состав налога на имущество.

Специалисты Офиса крупных плательщиков налогов ГНС проанализировали отчетность по плате за землю за 2020 год и выявили наиболее распространенные ошибки, которые приводят к применению штрафных санкций, а иногда могут также служить поводом для проведения внеплановой проверки.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра выступает за изъятие у граждан земельных участков для общественных нужд.

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