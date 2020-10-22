Особенности платы за землю под многоквартирным домом

Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков и землепользователи, а объектами налогообложения – земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Черкасской области.
В частности, владельцы земельных участков – это юридические и физические лица, которые в соответствии с законом приобрели права собственности на землю в Украине, а также территориальные общины и государство относительно земель коммунальной и государственной собственности соответственно.
Землепользователи – это юридические и физические лица, которым в соответствии с законом предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности, в том числе на условиях аренды.
Согласно закону, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории государственной или коммунальной собственности, предоставляются в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, которые осуществляют управление этими домами.
Кроме того, земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовая территория, находящиеся в общей совместной собственности владельцев квартир и нежилых помещений в доме, передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома.
Что это означает:
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