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Счетная палата начала отслеживать расходы на борьбу с COVID-19

Счетная палата начала отслеживать расходы на борьбу с COVID-19

Сотрудники Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, на сегодняшний день из государственного и местных бюджетов на борьбу с пандемией COVID-19 идут миллиарды гривен.

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“Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты. Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе, и неэффективного использования средств. Поэтому была систематизирована и визуализирована информация, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу за пандемией”, — сообщил Пацкан.

По его словам, специалисты Счетной палаты выбирают, систематизируют и оперативно обновляют информацию о расходах. Поэтому ежедневно в свободном доступе каждый может увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, какие — отстают и многое другое.

Данные основываются на информации о платежных сделках, проведенных Государственной казначейской службой Украины на едином казначейском счете. С помощью машинных алгоритмов ежедневно выбираются платежные транзакции по данным реквизита “Назначение платежа”, в которых идентифицировано направление средств на борьбу с COVID-19.

По материалам Дело
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