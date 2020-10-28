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ТОП-7 стран по золотовалютным запасам в мире (инфографика)

ТОП-7 стран по золотовалютным запасам в мире (инфографика)

Самые большие золотовалютные резервы в мире у Китая, а наименьшие – у Сан-Марино.

Топ-7 золотовалютных запасов мира возглавил Китай, у которого 3168 млрд долларов.

  • Далее расположилась Япония со своими 1270 млрд долларов.
  • У остальных стран из рейтинга меньше запасов – до одной тысячи миллиардов. В следующей пятерке находятся такие государства, как Швейцария, Саудовская Аравия, Россия, США и Гонконг.

Небогатыми на золотовалютные резервы оказались такие страны, как Сан-Марино, Эстония, Кипр, Словения, Люксембург, Мальта, Черногория, Армения, Молдова, Македония. В этой десятке суммы золотовалютных запасов достигают от 0,33 до 3,28 млрд долларов.

Справка Finance.ua

  • Ранее Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отмечал, что золотовалютный резерв страны в настоящее время близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие, – в 2012 году.
  • По данным НБУ, его чистые валютные резервы (после вычета средств, заимствованных у МВФ) в августе выросли на 338 млн долл. (+1,9%), а с начала года – на 2,03 млрд долл. (+12,8%) до 17,81 млрд долл.

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По материалам Комментарии
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