ТОП-7 стран по золотовалютным запасам в мире (инфографика)

Самые большие золотовалютные резервы в мире у Китая, а наименьшие – у Сан-Марино.
Топ-7 золотовалютных запасов мира возглавил Китай, у которого 3168 млрд долларов.
Небогатыми на золотовалютные резервы оказались такие страны, как Сан-Марино, Эстония, Кипр, Словения, Люксембург, Мальта, Черногория, Армения, Молдова, Македония. В этой десятке суммы золотовалютных запасов достигают от 0,33 до 3,28 млрд долларов.
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