Сколько зарабатывают финансисты в Украине (исследование)

Сколько зарабатывают те, чья работа напрямую связана с деньгами? Карьерный портал Happy Monday провел исследование зарплат украинских специалистов сферы финансов.
Формат работы. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство финансистов трудоустроены официально как штатные работники (86,6%) и крайне редко оформляют трудовые отношения через ФЛП. 74,3% опрошенных работают в офисе в in-house командах по четкому графику. Неофициально трудоустроены лишь 6% опрошенных.
Зарплаты. Оказалось, что самая высокая зарплата у финансового директора – 56 900 грн. Самая низкая – у бухгалтера – 14 900 грн.
При этом лишь 2,8% респондентов получают выплаты в валюте, еще 3,1% – в валюте, которая конвертируется по курсу в гривну.
Средние зарплаты по должности:
По данным опроса, средняя зарплата мужчин-финансистов на 19700 грн выше, чем у женщин: мужчины получают в среднем 36 800 грн, в то время как женщины – 17 100 грн.
Наибольший разрыв наблюдается на руководящей должности финансового директора: здесь женщины зарабатывают вдвое меньше, чем мужчины (41 400 грн и 82 000 грн соответственно). Ни на одной из должностей женщины не зарабатывают больше.
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