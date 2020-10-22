Сколько зарабатывают финансисты в Украине (исследование)

Сколько зарабатывают те, чья работа напрямую связана с деньгами? Карьерный портал Happy Monday провел исследование зарплат украинских специалистов сферы финансов.

Формат работы. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство финансистов трудоустроены официально как штатные работники (86,6%) и крайне редко оформляют трудовые отношения через ФЛП. 74,3% опрошенных работают в офисе в in-house командах по четкому графику. Неофициально трудоустроены лишь 6% опрошенных.

Зарплаты. Оказалось, что самая высокая зарплата у финансового директора – 56 900 грн. Самая низкая – у бухгалтера – 14 900 грн.

При этом лишь 2,8% респондентов получают выплаты в валюте, еще 3,1% – в валюте, которая конвертируется по курсу в гривну.

Средние зарплаты по должности:

аудитор – 20 800 грн;

бухгалтер – 14 900 грн;

экономист – 18 900 грн;

финансовый аналитик – 26 500 грн;

финансовый директор – 56 900 грн;

финансовый менеджер – 38 500 грн.

По данным опроса, средняя зарплата мужчин-финансистов на 19700 грн выше, чем у женщин: мужчины получают в среднем 36 800 грн, в то время как женщины – 17 100 грн.

Наибольший разрыв наблюдается на руководящей должности финансового директора: здесь женщины зарабатывают вдвое меньше, чем мужчины (41 400 грн и 82 000 грн соответственно). Ни на одной из должностей женщины не зарабатывают больше.

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