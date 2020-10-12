SkyUp готов подключиться к SmartTicket

Авиакомпания “SkyUp” технически готова подключиться к системе “SmartTicket”.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе “SkyUp”.

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“Со своей стороны авиакомпания SkyUp технически готова к запуску проекта”, – отметили в авиакомпании.

В “SkyUp” добавили, что положительно оценивают развитие диджитал-сервисов в Украине и поддерживают инициативу создания системы SmartTicket.

“Мы рады, что отныне сможем предложить еще больше возможностей для наших пассажиров”, – отметили в авиакомпании.

Напомним, в сентябре министр инфраструктуры Владислав Криклий запустил новый сервис для пассажиров – SmartTicket. Это единый билет, включающий в себя все приобретенные билеты и имеющий ряд преимуществ для пассажиров.

“Для начала на первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта – поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени”, – рассказал Криклий.