Рейтинг технических инноваций в новых автомобилях - аналитика JD Power

Аналитики из американского агентства JD Power в своем новом исследовании решили выяснить, какие автомобильные марки в 2020 году могут похвастаться наибольшим количеством технических инноваций и насколько они пришлись по вкусу американским потребителям, пишет mmr.
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Для этого был разработан индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество высокотехнологичных «фишек» и удовлетворенность владельцев их работой.
Самые высокотехнологичные автомобили:
Худшей маркой американцы назвали Mini (444).
Tesla получила свои 593 балла вне общего зачета, так как компания запрещает JD Power опрашивать клиентов в 15 штатах. Самой полезной инновацией потребители назвали систему кругового обзора, а меньше всего им понравилось управление мультимедиа с помощью жестов.
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