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Рейтинг технических инноваций в новых автомобилях - аналитика JD Power

Рейтинг технических инноваций в новых автомобилях - аналитика JD Power

Аналитики из американского агентства JD Power в своем новом исследовании решили выяснить, какие автомобильные марки в 2020 году могут похвастаться наибольшим количеством технических инноваций и насколько они пришлись по вкусу американским потребителям, пишет mmr.

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Для этого был разработан индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество высокотехнологичных «фишек» и удовлетворенность владельцев их работой.

Самые высокотехнологичные автомобили:

  • Volvo заняла первое место в рейтинге с индексом 617.
  • На втором месте расположилась BMW (583),
  • на третьем – Cadillac (577),
  • Mercedes-Benz (567),
  • Genesis (559).
  • Шестое место занимает Hyundai (556), и это лучший результат среди бюджетных марок.

Худшей маркой американцы назвали Mini (444).

Tesla получила свои 593 балла вне общего зачета, так как компания запрещает JD Power опрашивать клиентов в 15 штатах. Самой полезной инновацией потребители назвали систему кругового обзора, а меньше всего им понравилось управление мультимедиа с помощью жестов.

Справка Finance.ua:

  • В январе-сентябре этого года почти каждый шестой зарегистрированный в Украине автомобиль был кроссовером. В среднем доля SUV на вторичном рынке занимала 17,4%. ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине.

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По материалам Finance.UA
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