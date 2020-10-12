НБУ ухудшил прогноз по международным резервам Украины

Национальный банк ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году с $29,8 млрд в июльском прогнозе до $29,1 млрд, сообщила пресс-служба НБУ. Нацбанк также снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).

“Результативный диалог с международными партнерами являются залогом сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с Международным валютным фондом позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до $29-30 млрд в последующие годы”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 октября международные резервы Украины составили в эквиваленте $26,526 млрд, что на 8,7%, или $2,523 млрд меньше, чем на начало сентября.

Основными причинами значительного снижения резервов стали выплаты по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на $2,665 млрд и интервенции НБУ в поддержку гривны на $231,5 млн.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банков 22 октября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.