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Основные цели регулятора на валютном рынке

Основные цели регулятора на валютном рынке

Национальный банк Украины намерен сохранить плавающее курсообразование на валютном рынке. У НБУ нет цели по курсу гривны к доллару.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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“Национальный банк придерживается последовательной политики на валютном рынке. В Украине действует плавающее курсообразование. Курс может колебаться в обе стороны и никакого таргета (цели. – Ред.) НБУ со своей стороны не устанавливает”, – сказал он.

Гелетий напомнил, что НБУ не противодействует рыночным трендам и только сглаживает чрезмерные колебания.

“Например, в августе, когда предложение валюты превышало спрос, НБУ не противодействовал укреплению гривны, а по возможности выкупал валюту. В свою очередь в сентябре спрос превышал предложение, мы не принимали мер на противодействие рыночному тренду на ослабление тренда”, – добавил он.

Гелетий отметил, что в октябре ситуация на рынке сбалансировалась, и рынок преимущественно самостоятельно находит баланс спроса и предложения и участие НБУ на рынке минимальное.

“Подчеркиваю: наш приоритет – это сохранение плавающего курсообразования. Несмотря на то, что произошло несущественное ослабление гривны, мы обеспечиваем умеренную инфляцию, которая, в отличие от курса, является ключевым таргетом для НБУ”, – сказал он.

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По материалам РБК-Украина
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