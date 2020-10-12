Нацбанк изменил прогноз инфляции

Национальный банк улучшил прогноз инфляции в текущем году с 4,7% до 4,1% и ухудшил в следующем – с 5,5% до 6,5%.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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«Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале, Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения – до 4,1%», – сказал он.

По его словам, ускорение роста цен в конце этого года будет обусловлено прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политик, а также подорожанием энергоносителей.

Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции.

В следующем году инфляция ускорится.

«В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также значительного повышения минимальной зарплаты, которое подтолкнет внутренний спрос», – заявил Кирилл Шевченко.

Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона, который составляет 5% +/- 1 п. п., будет временным.

«Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в целевой диапазон в 2022 году», – заявил Кирилл Шевченко.

Уже в 2022 году инфляция должна снизиться до 5%.

По оценкам НБУ, темпы роста потребительских цен замедлились в сентябре до 2,3% в годовом измерении вследствие увеличения предложения продуктов питания.

Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривны, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

Такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен Национальным банком, в октябре инфляция несколько ускорилась. Несмотря на незначительный эффект отражения девальвации в ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения также продолжили ухудшаться, но индекс потребительских настроений улучшился.

Прогноз базового индекса потребительских цен на 2020 год пересмотрен с 4% до 4,2%, на 2021 год – с 4,2% до 5,4%, на 2022 год – с 3,9% до 3,8%.