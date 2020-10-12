Нацбанк изменил прогноз инфляции

Национальный банк улучшил прогноз инфляции в текущем году с 4,7% до 4,1% и ухудшил в следующем – с 5,5% до 6,5%.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Читайте также: НБУ оставил учетную ставку на историческом минимуме
«Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале, Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения – до 4,1%», – сказал он.
По его словам, ускорение роста цен в конце этого года будет обусловлено прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политик, а также подорожанием энергоносителей.
Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции.
В следующем году инфляция ускорится.
«В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также значительного повышения минимальной зарплаты, которое подтолкнет внутренний спрос», – заявил Кирилл Шевченко.
Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона, который составляет 5% +/- 1 п. п., будет временным.
«Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в целевой диапазон в 2022 году», – заявил Кирилл Шевченко.
Уже в 2022 году инфляция должна снизиться до 5%.
По оценкам НБУ, темпы роста потребительских цен замедлились в сентябре до 2,3% в годовом измерении вследствие увеличения предложения продуктов питания.
Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривны, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.
Такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен Национальным банком, в октябре инфляция несколько ускорилась. Несмотря на незначительный эффект отражения девальвации в ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения также продолжили ухудшаться, но индекс потребительских настроений улучшился.
Прогноз базового индекса потребительских цен на 2020 год пересмотрен с 4% до 4,2%, на 2021 год – с 4,2% до 5,4%, на 2022 год – с 3,9% до 3,8%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. авто5 ч. назад - 1678 11
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги5 ч. назад - 1649 6
Кабмин одобрил Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине9 ч. назад - 419 4
В МВД рассказали, кто может достроить дома "Аркады" и Войцеховского12 ч. назад - 871 4
В ЕС подсчитали, сколько потратили на украинские реформы за последние годы12 ч. назад - 920 4
Что будет с курсом гривны: прогноз от Нацбанка12 ч. назад - 3568
Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньги7 ч. назад - 1958
Реконструкция столичных «хрущевок»: что «светит» жильцамВчера, 20:00 - 1893 2
В МВД напомнили, как получить международное водительское удостоверение во время карантина11 ч. назад - 1879
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. авто5 ч. назад - 1678 11
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)9 ч. назад - 141
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 206 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 798
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1519 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2073