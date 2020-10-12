Fiat показал кроссовер за 8 500 долларов (фото)

Компания Fiat показала обновленный хэтчбек Mobi.
Эта модель сходит с конвейера с 2016 года. За этот период было реализовано 215 тысяч экземпляров. В последнее время спрос на сити-кар снизился, поэтому производитель решился на масштабное обновление.
Fiat Mobi по-прежнему очень компактен и достигает в длину 3566 мм. После рестайлинга он получил переделанную решетку радиатора с горизонтальными планками и новую эмблему марки с заглавными буквами. Также производитель расширил перечень версий модели. К уже имеющимся Easy и Like добавился кроссовер Trekking наподобие Renault Sandero Stepway.
Фото: auto.vercity.ru
Кросс-версия Trekking получила двухцветный кузов, рейлинги на крыше, черные пластиковые расширители колесных арок, темные декоративные молдинги на дверях, усиленный бампер, 14-дюймовые легкосплавные диски, черные колпаки зеркал и специальные шильдики. Также была доработана подвеска, в результате чего у автомобиля увеличился дорожный просвет в 190 мм, что на 34 мм больше, чем у стандартного варианта сити-кара.
Фото: auto.vercity.ru
Под капотом ничего не изменилось. Как и раньше, в движение Fiat приводит 1,0-литровый четырехцилиндровый двухтопливный (бензин и этанол) двигатель Fire Evo Flex мощностью 75 л. с. Автомобиль уже доступен в Бразилии, а позже он поступит и на другие рынки. Купить Fiat Mobi можно от 7 тысячи долларов, а вариант Trekking – от 8 500 долларов.
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