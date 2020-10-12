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МВФ сообщил о перспективах транша для Украины

МВФ сообщил о перспективах транша для Украины

Дальнейшая реализация программы Stand-By для Украины, в частности выделение следующих траншей, будет зависеть от имплементации Киевом реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по этой программе.

Такой комментарий озвучил директор Европейского департамента Фонда Альфред Каммер.

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“На протяжении последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с (украинским – ред.) правительством относительно имплементации реформ, но также относительно их обязательств по меморандуму и достижению целей, установленных в программе. Мы тесно взаимодействуем с ними по выполнению и соблюдению этих обязательств, и это взаимодействие будет продолжаться”, – отметил представитель Фонда.

Таким образом, глава Европейского департамента МВФ ответил на просьбу прокомментировать возможность получения Украиной очередных траншей Фонда до конца нынешнего года, о чем неоднократно заявляли в Киеве.

По словам Каммера, в МВФ осознают, что программа Stand-By нацелена на поддержание макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, а также на реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода”.

Напомним, 9 июня нынешнего года исполнительный совет МВФ утвердил программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере 5 млрд долл. сроком на 18 месяцев. Первый транш в размере 2,1 млрд долл. был выделен сразу. Для получения следующих выплат Украина должна выполнить условия МВФ относительно проведения реформ и выполнения целей заключенного меморандума.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что у Зеленского не согласились с прогнозом МВФ и рассказали, что будет с экономикой Украины. Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив заявила, что власти не согласны с прогнозом МВФ о падении ВВП Украины в 2020-м на 7%. При этом она добавила, что, по их оценкам, экономика упадет в текущем году всего на 4,8%.
  • Аналитики инвестбанка Morgan Stanley отмечали: “Текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра”. Morgan Stanley напоминает, что эта ситуация является типичной для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%.
По материалам УКРИНФОРМ
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