Выдачу "Пакетов малыша" возобновят: подписан закон

Президент Зеленский подписал закон “О внесении изменений в ЗУ “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша” № 930-IX
Об этом сообщает Офис президента.
Закон возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша” – такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.
Стоимость такой помощи – не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.
Также закон уточняет перечень получателей “пакетов малыша”, если родители отсутствуют:
Выдавать “пакеты малыша” будут в учреждениях здравоохранения.
Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.
Также Кабмин должен утвердить порядок предоставления “пакета малыша”, предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Напомним, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “пакета малыша”. А 30 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3006а о предоставлении единовременной натуральной помощи “пакет малыша “при рождении ребенка.
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