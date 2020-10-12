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Выдачу "Пакетов малыша" возобновят: подписан закон

Выдачу "Пакетов малыша" возобновят: подписан закон

Президент Зеленский подписал закон “О внесении изменений в ЗУ “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша” № 930-IX

Об этом сообщает Офис президента.

Закон возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи “Пакет малыша” – такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Стоимость такой помощи – не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей “пакетов малыша”, если родители отсутствуют:

  • получателями могут быть усыновители,
  • патронатные воспитатели,
  • приемные родители, родители-воспитатели,
  • опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать “пакеты малыша” будут в учреждениях здравоохранения.

Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Также Кабмин должен утвердить порядок предоставления “пакета малыша”, предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, 29 июля Кабинет министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “пакета малыша”. А 30 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3006а о предоставлении единовременной натуральной помощи “пакет малыша “при рождении ребенка.

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  • В набор “Пакет малыша” входит: подгузники, влажные салфетки, пеленки, бодики, шапочки, штанишки-ползунки, человечки, носки, термометры для воды и для тела, ножницы, одеяло, пододеяльник, матрас, развивающие игрушки, полотенце, мыло-шампунь, крем и коробка-колыбель.
  • «Пакет малыша» имеют право получить как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают на территории Украины и родили живорожденного ребенка.

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По материалам Finance.UA
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