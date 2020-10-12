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МВФ объяснил, почему улучшил прогноз для ВВП Украины

МВФ объяснил, почему улучшил прогноз для ВВП Украины

Улучшение прогноза ВВП для Украины в 2020 году в МВФ связывают с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением отдельных показателей экономического развития страны во втором квартале текущего года.

Такой комментарий обнародовал в среду в ответ на вопрос Укринформа в Вашингтоне директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

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“Это (улучшение прогноза ВВП для Украины. – Ред.) отражает лучший результат во втором квартале. Мы увидели, что розничная торговля и потребление восстанавливаются быстрее, чем мы ожидали. Поэтому мы улучшили наш прогноз по сравнению с нашим анализом в июне”, – отметил представитель Фонда.

В то же время он подчеркнул, что риски остаются чрезвычайно высокими. “Нужно проследить, как будет развиваться вторая волна (заболеваний COVID-19 – ред.)”, – сказал Каммер.

По его словам, в МВФ ожидают, что это окажет влияние на экономику и балансы предприятий. Директор Европейского департамента МВФ заверил, что в фонде “будут пристально следить за этим” вместе с украинским правительством.

По материалам УКРИНФОРМ
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