Что будет с курсом гривны: прогноз от Нацбанка

Ситуация с курсом гривны сейчас является стабильной и прогнозируемой. В последнее время население не оказывало давления на стоимость иностранной валюты.

Об этом заявил член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль в эфире Апостроф Live.

“Ситуация является фактически достаточно стабильной, и, я бы сказал, прогнозируемой. Тем более, что Национальный банк вышел с интервенциями за сентябрь в объеме около 200 млн долларов в предложение продажи. Тем более, когда немного преобладал спрос, который вызывали и импортеры. У нас после карантинных ограничений немного оживился и импорт. И физические лица не вызывали давления на курс гривны”, – отметил Горбаль.

Член Совета НБУ добавил, что сейчас в Украине прослеживается положительное сальдо платежного баланса. Это происходит, несмотря на рецессию мировой экономики.

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“С начала года Национальный банк выкупил 900 млн долларов. Это говорит о том, что баланс достаточно хороший. Тем более мы имеем положительное сальдо нашего платежного баланса, сальдо платежного счета. Соответственно, ситуация с макроэкономической точки зрения является достаточно стабильной. И все это происходит на фоне рецессии мировой экономики, экономики Евросоюза, в том числе и нашего свертывания. Наверное, рано еще говорить о восстановлении . Но, конечно, мы всегда реагируем на определенные оптимистичные маяки и стараемся их развивать, учитывая возможность восстановления экономики в 2021 году”, – добавил Горбаль.

По словам представителя НБУ, нагрузки на курс пока нет. Сейчас он колеблется в рамках психологически приемлемых отметок как для населения, так и для бизнеса. Кроме того, Национальный банк играет не самую главную роль во время экономических кризисов.

“Во время экономических кризисов не столько Национальный банк или центральный банк своей учетной ставкой могут регулировать ситуацию на рынке, сколько доминирующую роль играют национальные правительства. В частности, своей политикой по поддержке того или иного бизнеса”, – резюмировал Горбаль.

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