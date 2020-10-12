0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 484 0

Что будет с курсом гривны: прогноз от Нацбанка

Что будет с курсом гривны: прогноз от Нацбанка

Ситуация с курсом гривны сейчас является стабильной и прогнозируемой. В последнее время население не оказывало давления на стоимость иностранной валюты.

Об этом заявил член Совета Национального банка Украины Василий Горбаль в эфире Апостроф Live.

“Ситуация является фактически достаточно стабильной, и, я бы сказал, прогнозируемой. Тем более, что Национальный банк вышел с интервенциями за сентябрь в объеме около 200 млн долларов в предложение продажи. Тем более, когда немного преобладал спрос, который вызывали и импортеры. У нас после карантинных ограничений немного оживился и импорт. И физические лица не вызывали давления на курс гривны”, – отметил Горбаль.

Член Совета НБУ добавил, что сейчас в Украине прослеживается положительное сальдо платежного баланса. Это происходит, несмотря на рецессию мировой экономики.

Читайте также: Аналитик объяснил, почему гривна обесценится до конца года

“С начала года Национальный банк выкупил 900 млн долларов. Это говорит о том, что баланс достаточно хороший. Тем более мы имеем положительное сальдо нашего платежного баланса, сальдо платежного счета. Соответственно, ситуация с макроэкономической точки зрения является достаточно стабильной. И все это происходит на фоне рецессии мировой экономики, экономики Евросоюза, в том числе и нашего свертывания. Наверное, рано еще говорить о восстановлении . Но, конечно, мы всегда реагируем на определенные оптимистичные маяки и стараемся их развивать, учитывая возможность восстановления экономики в 2021 году”, – добавил Горбаль.

По словам представителя НБУ, нагрузки на курс пока нет. Сейчас он колеблется в рамках психологически приемлемых отметок как для населения, так и для бизнеса. Кроме того, Национальный банк играет не самую главную роль во время экономических кризисов.

“Во время экономических кризисов не столько Национальный банк или центральный банк своей учетной ставкой могут регулировать ситуацию на рынке, сколько доминирующую роль играют национальные правительства. В частности, своей политикой по поддержке того или иного бизнеса”, – резюмировал Горбаль.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Апостроф
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.