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Аналитик объяснил, почему гривна обесценится до конца года

Аналитик объяснил, почему гривна обесценится до конца года

До конца года курс доллара вырастет, а в начале 2021 года украинская нацвалюта продолжит обесцениваться.

Такой прогноз сделал финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив на вебинаре FinUpdate: как заработать на обмене валют.

“Курс валюты зависит от спроса и предложения. Если в страну заходит много валюты, то она дешевеет относительно национальной валюты, и наоборот”, – говорит он.

По словам эксперта, украинцы привыкли жить в периоды, которые отложились в памяти, когда есть дефицит валюты и она дорожает ежедневно.

“Однако прошлый 2019 год был иным: Нацбанк, который является ключевым игроком на рынке, давал гривне укрепляться. Этим регулятор хотел показать, что гривна может не только обесцениваться, как привыкли люди, но и двигаться в другую сторону. За тот же 2019 год гривна укрепилась примерно на 14%. Но есть одно “но”. Товары украинского бизнеса, который занимается экспортом, при таких условиях стали менее конкурентными, поскольку растет их себестоимость. Соответственно, этот момент спровоцировал критику политики деятельности НБУ”, – отметил эксперт.

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Поэтому в начале 2020 года произошли изменения, сопровождавшиеся кадровыми перестановками – нацвалюта ослаблялась для того, чтобы дать этим экспортерам немного преимущества на международных рынках.

“Я призываю украинцев чаще заходить на сайт Нацбанка и просматривать раздел “Анализ ликвидности”, чтобы увидеть, сколько гривны регулятор потратил, чтобы купить иностранную валюту или наоборот. Так можно наблюдать динамику курса. Как вижу я, они достаточно вяло реагировали на процесс ослабления гривны — только за прошлый месяц продали 300 млн долларов, что для украинского рынка не так много. Для сравнения, в марте, когда пришел ковид и все финансовые рынки летели в пропасть, НБУ потратил сумму в десять раз большую, чтобы стабилизировать ситуацию с курсом”, – рассказал Демкив.

Что еще будет определять курс. По словам финансиста, внешние факторы, кроме политики, являются благоприятными для гривны. Было беспрецедентное снижение стоимости нефти и нефтепродуктов, а также газа. При этом на ценниках на АЗС мы это не очень чувствуем, и наш энергетический импорт значительно уменьшился.

Прогноз. До конца года аналитики ICU ожидают курс валюты на уровне 29,5 грн за доллар.

“В 2021, видимо, будет определенная цикличность курса и укрепление доллара. Поэтому на конец следующего года доллар может выйти на уровень до 30 гривен”, – заявил Демкив.

При этом, по его словам, курс нацвалюты может обесцениться, если спрос будет высоким.

“Например, в 2021 люди победят коронавирус и поедут отдыхать за границу, туда, куда они не могли путешествовать в 2020. Такого плана вещи могут привести к тому, что мы увидим более высокий курс”, – спрогнозировал эксперт.

По материалам Finance.UA
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