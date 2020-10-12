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По самым оптимистическим прогнозам падение ВВП в этом году составит не менее 10% - Новак

По самым оптимистическим прогнозам падение ВВП в этом году составит не менее 10% - Новак

Прогноз Офиса Президента о том, что падение ВВП в этом году не превысит 4,8%, не корректен, поскольку по самым оптимистическим прогнозам оно составит не менее 10%.

Об этом в комментарии сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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«Если в Офисе Президента считают, что падение экономики составит не более 4,8%, то следует констатировать, что Офис Президента живет в параллельной реальности, причем явно не в украинской, потому что по итогам второго квартала падение ВВП составило 11,5%, падение промышленности составило 8,5%, падение аграрного сектора 13,5%, а падение грузооборота 17%», – отметил эксперт.

Как добавил А. Новак, во втором полугодии 2020 года наблюдается вовсе не спад пандемии, а наоборот – ее резкий рост, что соответственно приведет к увеличению экономических ограничений, связанных с режимом карантина.

«Все те прогнозы, которые делались еще летом – более не актуальны, поскольку они базировались на том, что во второй половине года будет наблюдаться спад пандемии и снижение ограничений, которые с ней связаны. Но, как мы видим, происходит все с точностью до наоборот. Поэтому на конец года следует ожидать еще большего ухудшения экономической ситуации и если мы закончим его с падением ВВП в границах 10%, то это будет еще хорошо», – заключил экономист.

Ранее заместитель председателя Офиса Президента Украины Юлия Ковалив сообщила, что уровень падения украинского валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году не превысит 4,8%.

«Мы оцениваем, что падение ВВП будет не более 4,8%. И это значительно лучший показатель по сравнению с тем, который еще в начале года в период неопределенности наблюдали мы в Украине. На самом деле, если посмотреть глобально на экономику, то еврозона за первое полугодие упала в среднем на 11,2%. То есть в целом в этом году мировая экономика падает», — сказала заместитель руководителя ОПУ.

Оценку же Международного валютного фонда Ковалив назвала «пессимистичной».

По материалам ГолосUA
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