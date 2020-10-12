Коммунальные тарифы: стоит ли ждать «сюрпризов» в отопительный сезон

В Украине формально стартовал отопительный сезон. И хотя жилой фонд из-за теплых погодных условий пока не подключают к отоплению, ноябрьские платежки украинцев все же «потяжелеют».
Так, бытовым потребителям придется больше заплатить за газ. В октябре поставщики отпускали «голубое топливо» по 5,3 – 6,8 гривен за куб. м. Таким образом минимальная цена выросла на 8,4%, если сравнивать с сентябрем.
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Рост цен обусловлен повышением стоимости газа в Европе, который традиционно происходит накануне отопительного сезона. Ожидается, что «голубое топливо» продолжит дорожать.
По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, в отопительный сезон его стоимость может составить 6-7 гривен за куб. м.
В свою очередь директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев считает, что вследствие падения мировых цен газ не поднимется выше прошлогодних значений.
«До конца года стоимость газа вырастет по сравнению с «летними» ценами приблизительно на треть. В целом цена будет не выше, чем в отопительном сезоне 2019/2020», – сказал он.
Напомним, с августа граждане получают «голубое топливо» на рыночных условиях, так как в стране реформируется газовая отрасль. Этот процесс, в частности, предполагает отказ от регулирования цен. Сегодня стоимость «бытового» газа отпущена в свободное плавание. Цену определяют конкурентное поле и рыночная конъюнктура, зависящая от ситуации на европейских хабах. На сам газовый рынок зашли более 40 поставщиков, а также появилась отдельная услуга – транспортировка газа, плата за которую начисляется вне зависимости от того, потребляли вы газ или нет.
Что касается отопления, цена которого на 70-80% зависит от стоимости газа, то тут ситуация немного другая. Предприятия ТКЭ, которые производят горячую воду и тепло, обязаны до мая покупать у «Нафтогаза» газ по регулируемой цене.
Другими словами, в этот отопительный сезон тарифы на отопление и горячее водоснабжение еще будут «защищены» механизмом ПСО, который предполагает граничные ценовые значения при поставке газа. Но этот механизм не «замораживает» цены для тепловиков, а ограничивает их рост, поэтому «Нафтогаз» имеет возможность для ценового маневра. Рост цен, к слову, уже произошел.
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