Bugatti представила новый гиперкар (фото)

Изображение своей новой разработки представила компания Bugatti.
Выглядит авто очень загадочно, пишет Motor Media Review.
Можно предположить, что это производственная версия Bugatti Vision Le Mans Concept. Эта концепция сочетает в себе современные элементы дизайна Bugatti, такие как подковообразная решетка радиатора и двухцветная окраска. Также присутствуют экстремальные аэродинамические элементы.
Фото: Bugatti
Автопроизводитель обещает, что вскоре состоится цифровая мировая премьера автомобиля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%Вчера, 09:06 - 1173 6
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможнеВчера, 14:01 - 4495 5
В Минсоцполитики разъяснили, какую пенсию получат украинцыВчера, 16:03 - 873 3
В Минздраве рассказали, когда появится украинская вакцина против COVID-19Вчера, 11:16 - 739 3
Как добиться отопления, если в квартире холодные батареиПозавчера, 19:03 - 1479 3
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможнеВчера, 14:01 - 4495 5
ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)Вчера, 08:05 - 4174 2
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к долларуВчера, 12:00 - 1748
Аферисты под видом call-центра чистили банковские счета украинцев (фото)Вчера, 10:45 - 1174
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%Вчера, 09:06 - 1173 6
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 176 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 760
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1498 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1993
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1782 1