Bugatti представила новый гиперкар (фото)

Изображение своей новой разработки представила компания Bugatti.

Выглядит авто очень загадочно, пишет Motor Media Review.

Можно предположить, что это производственная версия Bugatti Vision Le Mans Concept. Эта концепция сочетает в себе современные элементы дизайна Bugatti, такие как подковообразная решетка радиатора и двухцветная окраска. Также присутствуют экстремальные аэродинамические элементы.



Фото: Bugatti

Автопроизводитель обещает, что вскоре состоится цифровая мировая премьера автомобиля.