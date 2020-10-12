Новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест: навыки, которые помогут сохранить работу

Уже к 2025 году 26 крупнейших развитых и развивающихся стран мира столкнутся с потерей 85 млн рабочих мест, вместо которых могут, однако, появиться 97 млн новых. А 50% сотрудников, которые сохранят работу, потребуется профессиональная переподготовка.
Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020.
К таким изменениям приведет быстрое внедрение новых технологий и автоматизация, ведь пандемия ускорила наступление будущего на рынке труда.
Новые рабочие места будут появляться в таких сегментах экономики:
По словам управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди, последствия коронакризиса усилили неравенство на рынке труда и свели на нет прирост занятости, отмеченный после глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.
“К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами. Востребованность функций, в которых используются навыки взаимодействия с людьми, будет расти. Машины будут фокусироваться преимущественно на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций для “белых воротничков”, – говорится в исследовании.
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