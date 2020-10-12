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Новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест: навыки, которые помогут сохранить работу

Новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест: навыки, которые помогут сохранить работу

Уже к 2025 году 26 крупнейших развитых и развивающихся стран мира столкнутся с потерей 85 млн рабочих мест, вместо которых могут, однако, появиться 97 млн новых. А 50% сотрудников, которые сохранят работу, потребуется профессиональная переподготовка.

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020.

К таким изменениям приведет быстрое внедрение новых технологий и автоматизация, ведь пандемия ускорила наступление будущего на рынке труда.

Новые рабочие места будут появляться в таких сегментах экономики:

  • экономика ухода; технологические отрасли, которые относят к Четвертой промышленной революции (в т. ч. искусственный интеллект);
  • создание контента;
  • зеленая экономика; инженерная деятельность; облачные вычисления и разработка новых продуктов.

По словам управляющего директора ВЭФ Саадии Захиди, последствия коронакризиса усилили неравенство на рынке труда и свели на нет прирост занятости, отмеченный после глобального финансового кризиса 2007-2008 годов.

“К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами. Востребованность функций, в которых используются навыки взаимодействия с людьми, будет расти. Машины будут фокусироваться преимущественно на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций для “белых воротничков”, – говорится в исследовании.

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По материалам Сегодня
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