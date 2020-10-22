Каждую неделю в Китае появляются пять новых долларовых миллиардеров

По данным Reuters, число новых миллиардеров в Китае растет рекордными темпами, несмотря на удары, нанесенные экономике из-за пандемии COVID-19.

Список Hurun China Rich 2020 также показывает ускоренный переход Китая от традиционных секторов, таких как производство и недвижимость, е е-коммерции, финансовым технологиям и другим новым экономическим отраслям.

Джек Ма, основатель Alibaba, удерживает первое место третий год подряд, его личное состояние подскочило на 45% до $58,8 млрд частично из-за предстоящего IPO финтех-гиганта Ant Group.

Ожидается, что Ant увеличит количество богачей, проведя крупнейшее IPO в мире, поскольку компания планирует привлечь около $35 млрд за счет двойного листинга в Шанхае и Гонконге.

По словам главы Hurun Report Руперта Хогеверфа, совокупное богатство людей из списка Hurun China Rich – с пределом индивидуального богатства в 2 млрд юаней ($299,14 млн) составляет $4 трлн, что превышает годовой валовой внутренний продукт (ВВП) Германии.

В этом году было создано больше богатства, чем за предыдущие пять лет вместе взятых: богачи Китая стали богаче на $1,5 трлн, что примерно вдвое меньше ВВП Великобритании.

В заявлении Хогеверфа говорится, что в результате бурного роста фондовых рынков и волны новых листингов еженедельно в Китае появлялись пять новых долларовых миллиардеров.

“Мир еще никогда не видел такого количества миллиардов, созданных за один год. Китайские предприниматели добились большего, чем ожидалось. Несмотря на COVID, они достигли рекордного уровня», – говорится в сообщении Hurun Report.

Согласно отдельной оценке PwC и UBS, только миллиардеры в США обладают большим совокупным богатством, чем миллиардеры материкового Китая.

Reuters отмечает, что Китай ускорил реформы рынка капитала, чтобы помочь пострадавшей от вируса экономике ускорить реструктуризацию экономики и финансировать «технологическую войну» с Соединенными Штатами.

Чтобы ускорить первичное публичное размещение акций (IPO), регулирующие органы запустили систему IPO в американском стиле на шанхайском рынке STAR в стиле Nasdaq и на ChiNext в Шэньчжэне. Листинг китайских компаний в Гонконге и на Nasdaq также сильно повлиял на судьбу основателей компаний.