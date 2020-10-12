WhatsApp тестирует функцию видеозвонков для компьютеров

Инсайдерский ресурс WABInfo опубликовал информацию о грядущем новшестве, которое коснется веб-версии популярного мессенджера WhatsApp. По данным инсайдеров, которые подтвердили слухи соответствующими скриншотами, разработчики уже приступили к тестированию аудио- и видеозвонков для десктопной версии приложения.
Судя по опубликованным изображениям, соответствующие функции уже находятся на стадии бета-тестирования, отмечает WABInfo. Журналистам удалось продемонстрировать их работу.
На скриншотах показано, что при поступлении звонка на экране компьютера появляется всплывающее окно, в котором предусмотрена возможность ответа или сброса вызова.
Фото: WABInfo
Во время звонка появляется другое окно, которое меньше по размеру и содержит несколько кнопок. Также, по данным WABInfo, разработчики готовят групповые голосовые и видеозвонки для веб-версии мессенджера. Ранее соответствующая функциональность появилась в мобильных версиях клиента WhatsApp для iOS и Android.
Разработчики мессенджера не объявили сроков выхода аналогичной функциональности для десктопного приложения.
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