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Что появится в Украине после "Большого строительства"

Что появится в Украине после "Большого строительства"

В Украине до конца 2020 года успеют построить 4 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. км дорог местного значения, по 100 школ, садиков и спортивных объектов, а также 210 приемных отделений с новейшим медоборудованием.

А в следующем году начнется реставрация украинских замков, музеев и спортивной инфраструктуры. В частности, в каждом регионе должна появиться спортивная арена, которая будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.

Это предусматривает государственная программа “Большое строительство”, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной Раде.

“Большое строительство” – это не просто название очередной государственной программы. Мы сшиваем Украину не только идеями и словами, но и дорогами, и мостами… “Большое строительство” не закончится после местных выборов”, – сказал Зеленский.

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По его словам, в начале года многие не верили в сроки реализации программы. Но большинство объектов уже готовы, а потому Украина укладывается в план до конца года.

При этом Зеленский признал, что некоторые из этих объектов начаты предыдущими властями. Впрочем, по мнению президента, это тоже победа, ведь строительство не было заброшено. В качестве примеров таких объектов он привел “Охматдет” и запорожский мост.

Справка Finance.ua:

  • Согласно мониторингу реализации программы «Большая стройка», которую проводит Министерство развития общин и территорий, за две недели средний процент строительной готовности объектов по Украине вырос на 4% и составляет 80%.
По материалам Сегодня
  • i

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