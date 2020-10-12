Что появится в Украине после "Большого строительства"

В Украине до конца 2020 года успеют построить 4 тыс. км дорог государственного значения, 2 тыс. км дорог местного значения, по 100 школ, садиков и спортивных объектов, а также 210 приемных отделений с новейшим медоборудованием.
А в следующем году начнется реставрация украинских замков, музеев и спортивной инфраструктуры. В частности, в каждом регионе должна появиться спортивная арена, которая будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.
Это предусматривает государственная программа “Большое строительство”, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной Раде.
“Большое строительство” – это не просто название очередной государственной программы. Мы сшиваем Украину не только идеями и словами, но и дорогами, и мостами… “Большое строительство” не закончится после местных выборов”, – сказал Зеленский.
Читайте также: Гончарук анонсировал в Украине старт Большого строительства
По его словам, в начале года многие не верили в сроки реализации программы. Но большинство объектов уже готовы, а потому Украина укладывается в план до конца года.
При этом Зеленский признал, что некоторые из этих объектов начаты предыдущими властями. Впрочем, по мнению президента, это тоже победа, ведь строительство не было заброшено. В качестве примеров таких объектов он привел “Охматдет” и запорожский мост.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юриста7 ч. назад - 841 9
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцах8 ч. назад - 1309 6
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%11 ч. назад - 1402 6
Nokia построит на Луне вышки 4G15 ч. назад - 733 4
В США закрылся уже третий банк за этот год10 ч. назад - 738 2
Как быстро обменять водительское удостоверение - советы МВДВчера, 19:00 - 2047 1
У работника коронавирус: кто считается контактным лицом и идет на самоизоляциюВчера, 20:00 - 1872
НБУ составил рейтинг прибыльности банков10 ч. назад - 1621 2
У Зеленского не согласились с прогнозом МВФ и рассказали, что будет с экономикой Украины9 ч. назад - 1451 1
Бизнес ожидает дальнейшего ослабления национальной валютыВчера, 21:02 - 1403 1
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Вчера, 09:57 - 119 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 712
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1459 17
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1914
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1718 1