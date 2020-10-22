Ошибочно или слишком много уплатили ЕСВ: как написать заявление на возврат

С избытком и/или ошибочно уплаченные средства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕВ) можно вернуть в нескольких случаях.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Хмельницкой области.

Возврат возможен при следующих обстоятельствах:

излишней или ошибочной уплате сумм ЕВ и/или примененных финансовых санкций на соответствующий внебюджетный счет «Счета для зачисления единого социального взноса»;

ошибочной уплаты сумм ЕВ и/или примененных финансовых санкций на неподходящий внебюджетный счет «Счета для зачисления единого социального взноса»;

ошибочной уплаты сумм ЕВ и/или примененных финансовых санкций на счет по учету доходов бюджета;

ошибочной уплаты налоговых обязательств по налогам, сборам, штрафным (финансовым) санкциям и пеням, предусмотренным НКУ , на небюджетный счет «Счета для зачисления единого социального взноса».

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Возврат осуществляется на основании заявления плательщика о таком возврате. Заявление чаще всего подается в контролирующий орган, на счет которого уплачены суммы единого взноса.

В случае поступления заявления от страхователей, которые принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования, плательщик прилагает оригинал или заверенную им копию расчетного документа (квитанцию, платежное поручение), подтверждающую уплату таких средств на внебюджетный счет «Счета для зачисления единого социального взноса».

Как подать заявление. Заявление подается по месту учета излишне и/или ошибочно уплаченных сумм ЕВ одним из следующих способов:

лично плательщиком ЕВ или уполномоченным на это лицом;

отправляется по почте;