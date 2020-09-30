Межбанк: тенденции начала недели продолжатся

Вторник на валютном рынке продолжит тенденции начала этой недели, и ключевым мотиватором для участников межбанка останется необходимость расчетов с бюджетом.

По нашим данным, часть очень крупных клиентов (в том числе и госкомпаний) еще не полностью закрыла свои долги перед государством. Учитывая, что штрафные санкции за несвоевременную уплату налогов значительные – компаниям сегодня надо максимально закрыть эту задачу. Дефицит гривны у бизнеса сохраняется и для его покрытия клиенты продолжат активно продавать валюту. Рост предложения на межбанке всегда поддерживает нацвалюту и формирует неплохую статистику торгов. По прогнозам 20 октября объем операций составит до $160-210 млн при совершении до 480-690 сделок.

Кроме этого, сегодня аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники переиграли перечень предлагаемых бумаг и оставили только гривневые ОВГЗ на 98 и 343 дня и долларовые – на 1 год. Последнее некоторое увеличение доходности по гривневым бумагам позитивно было воспринято рынком и объемы продаж на последнем аукционе 13 октября выросли до 6 млрд гривен. В этот раз, Минфин также надеется на рост спроса на облигации. И если в гривне – покупателями останутся в основном местные игроки, то по долларовым ожидаются и покупки нерезидентов. В любом случае, сегодня и завтра (в день расчетов за купленные облигации) – это повлияет на поведение ресурсного и опосредованно – валютного рынков. По нашим прогнозам, с учетом сокращения “набора” предлагаемых на аукционе облигаций – Минфин Украины сможет продать облигаций в эквиваленте до 2,6-3,8 млрд гривен.

При излишке предложения доллара на межбанке – Нацбанк постарается выйти на рынок с его выкупом. Но даже вчерашние результаты торгов показывают, что клиенты пока в основном сами выкупают все предложение и на большие объемы пополнения резервов за счет бюджетного периода октября мы бы не рассчитывали. Тем более, что нерезиденты продолжают выкупать часть валютного предложения, что снижает возможности регулятора по скупке доллара даже в моменты его ситуативного излишка на торгах.

Зависимость межбанка от курсовых задач и поведения крупнейших игроков сохранится, а благодаря продолжению на международных рынках ралли по паре евро/доллар – у спекулянтов сохранится отличная возможность на этом заработать и на паре евро/гривна. За вчера евровалюта выросла почти на четверть гривны и это еще явно только начало курсовых ралли перед скорыми выборами в США.

доллар – коридор 28,30 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,10- 33,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,37 / 28,39

евро – 33,43 / 33,45

Курсы валют на Межбанке

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