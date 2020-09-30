НБУ составил рейтинг прибыльности банков

Банки Украины за январь-сентябрь 2020 года получили 40,978 млрд гривен прибыли. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 21,191 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк – 4,900 млрд гривен, на третьем – банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 3,338 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ – 2,289 млрд гривен и банк с иностранным капиталом ОТП БАНК – 1,414 млрд гривен.

По данным НБУ, 63 из 74 банков получили прибыль на сумму 43,499 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 2,520 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк – 1,713 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

В августе 2020 года прибыль украинских банков составила 4,252 млрд грн.

В июле 2020 года украинские банки получили 4,59 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше показателя того же периода 2019 года (5,69 млрд грн).

Национальный банк обнародовал данные о нарушениях на небанковском рынке финуслуг, в том числе: страховых компаний, кредитных союзов, финкомпаний и ломбардов.

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