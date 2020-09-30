0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 335 0

НБУ составил рейтинг прибыльности банков

НБУ составил рейтинг прибыльности банков

Банки Украины за январь-сентябрь 2020 года получили 40,978 млрд гривен прибыли. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 21,191 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк – 4,900 млрд гривен, на третьем – банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 3,338 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ – 2,289 млрд гривен и банк с иностранным капиталом ОТП БАНК – 1,414 млрд гривен.

По данным НБУ, 63 из 74 банков получили прибыль на сумму 43,499 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 2,520 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк – 1,713 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • В августе 2020 года прибыль украинских банков составила 4,252 млрд грн.
  • В июле 2020 года украинские банки получили 4,59 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше показателя того же периода 2019 года (5,69 млрд грн).
  • Национальный банк обнародовал данные о нарушениях на небанковском рынке финуслуг, в том числе: страховых компаний, кредитных союзов, финкомпаний и ломбардов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.