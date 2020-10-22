Налог на доходы по депозитам могут отменить: какими будут последствия для населения

Отменить налог на доходы по депозитам физлиц предложил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. По его словам, когда ставки по вкладам составляли 25%, налогообложение не было столь значимым. Сейчас банки берут деньги у населения под 8,5-9% годовых. А налог на доход с депозитов составляет 19,5% вместе с военным сбором.

Эксперты в комментарии Gazeta.ua рассказали, стоит ли отменять налог с депозитов.

Глеб Вышлинский, директор Центра экономической стратегии:

Отмена налога на доходы с депозитов будет стимулировать привлечение денег граждан в банковскую систему. Это будет способствовать росту объемов кредитования, инвестиций и экономического развития.

“С другой стороны – налог на дополнительный пассивный доход граждан влияет на увеличение доходов бюджета. В то же время сейчас политика должна быть максимально направлена на привлечение денег граждан в банковскую систему. Если налог отменят, проценты по депозитам для населения должны вырасти. Это высококонкурентный рынок – если снижаешь ставки, то деньги просто будут перетекать в другой банк”, – говорит Вышлинский.

Он объясняет, что ставки по депозитам зависят от уровня инфляции, учетной ставки НБУ и ставки, под которую Минфин привлекает деньги в ОВГЗ.

“Доходы от облигаций внутреннего государственного займа пока не облагаются. Государство за счет таких вкладов хочет покрыть дефицит госбюджета”, – подытожил Вышлинский.

Борис Кушнирук, экономист:

Налог с доходов по депозитам отменять не нужно. Вклады в банках не должны восприниматься как источник заработка.

“Депозиты населения не являются теми ресурсами, которые должны использоваться в массовом кредитовании. Поэтому разговоры, что таким образом удастся вывести сбережения граждан “из тени” в банковскую систему, – проблемы не снимают. Когда у вас есть определенный вид деятельности, который не облагается налогом, он создает манипуляции с доходами физлиц. А если процентные ставки реально малы, например 5-6% годовых, этот доход не является значимым для принятия решения хранить деньги на депозите. Любой доход должен облагаться налогом”, – объясняет Кушнирук.

По его словам, банки существуют для функции осуществления текущих платежей. Также это надежные институты для сохранения средств.

“В некоторых странах, например, Китае, долгое время фиксировали уровень ставок по депозитам. Их не повышали, потому что чем дороже вклады, тем дороже кредиты. Последние могут переходить в категорию таких, которые не будут погашать. Поэтому не нужно провоцировать подорожание кредитного портфеля. А это приводит к невозможности развиваться в первую очередь бизнесу. Вообще я сторонник снижения процентов по депозитам. Государство наоборот должно создать предпосылки для развития фондового рынка. Людям должно быть выгодно вкладывать деньги в ценные бумаги и облигации”, – пояснил экономист.

Алексей Лупоносов, финансовый аналитик:

Налог на доходы по депозитам физлиц ввели в июле 2014-го.

“Даже тогда это было делать неуместно. Поскольку человек, который размещает средства на депозите, с них уже заплатил налоги. Кроме того, проценты по вкладам и так не перекрывают инфляцию. В большинстве европейских стран такие доходы не облагаются налогом. Если налог отменят и у нас, то популярность депозитов возрастет”, – говорит Лупоносов.

Инициатором законотворческой деятельности должен стать Национальный банк. Именно глава НБУ должен вынести вопрос об отмене налога на доходы на рассмотрение Верховной Рады. В то же время окончательное решение будет принимать парламент, поясняет аналитик.

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