Власти Китая разрешили aинтех-компании Джека Ма провести потенциально крупнейшее IPO в мире

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая разрешила финтех-компании Джека Ма Ant Group провести IPO на бирже в Гонконге.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Компания планирует двойное IPO на биржах в Шанхае и Гонконге, которое может стать крупнейшим в мире, пишет газета. Отмечается, что Шанхайская биржа одобрила размещение Ant Group на специальной технологической площадке Star market еще в сентябре этого года.

Однако компании по-прежнему требуется одобрение листингового комитета Гонконгской фондовой биржи. По словам двух источников издания, комитет может рассмотреть заявку Ant позднее 19 или 20 октября.

Некоторые аналитики оценивают Ant Group в $318 млрд, отмечает Financial Times. Один из собеседников издания предполагает, что IPO Ant Group может пройти до выборов президента США, которые назначены на 3 ноября.

Банки, сотрудничающие с компанией Джека Ма, не хотят, чтобы выход Ant Group на биржу совпал с выборами, поскольку последние являются источником большой неопределенности на рынке.

Компания Ant Group и комиссия по регулированию ценных бумаг Китая не ответили на запросы издания относительно комментариев. Оператор гонконгской биржи отказался от комментариев Financial Times.

Напомним, что по данным агентства Reuters, компания Ant Group может попасть в торговый черный список США до проведения IPO.

По данным издания, этот шаг сторонников жесткой линии в отношениях с Китаем направлен на то, чтобы удержать американских инвесторов от участия в первичном публичном размещении акций Ant. Ожидается, что компания Джека Ма привлечет в ходе размещения $35 млрд.

О планах Ant Group провести двойное IPO на биржах в Гонконге и Шанхае сообщалось в июле этого года. Основанный Джеком Ма стартап не сообщает дату размещения. Как отмечает WSJ, двойное IPO Ant Group может стать одним из крупнейших в истории, поскольку компании, как правило, продают не менее 10-15% своих акций в ходе первичного размещения, пишет газета.

Китайская компания предпочла площадку в Шанхае и Гонконге размещению на Нью-Йоркской бирже ввиду усиливающейся напряженности в отношениях между США и Китаем.