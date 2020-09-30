Ecosia инвестировала более миллиона долларов в деревянные платежные карты

Немецкая поисковая система Ecosia, созданная для поддержки экологии в мире, инвестировала миллион фунтов стерлингов (1 291 499 долларов) в финтех-стартап TreeCard. Ecosia стала владелицей 20% доли этой компании.
Об этом сообщает Finextra.
Немецкая компания поддержала идею стартапа изготавливать деревянные платежные карты, пользовательские расходы по которым будут направляться на поддержку различных программ по восстановлению леса.
TreeCard предоставляется вместе с мобильным приложением, с помощью которого пользователи могут: отслеживать собственные расходы; разделять счета между друзьями; отслеживать, сколько деревьев высадили на средства, которые они тратили.
Работая в сети Mastercard, TreeCard функционирует как полноценная дебетовая карта с поддержкой бесконтактных транзакций и мобильных платежей.
По словам соучредителя TreeCard Джейми Кокса, финтех-стартап хочет привлечь как минимум 100 тысяч пользователей. В компании отмечают, что именно такое количество клиентов позволит профинансировать высадку шести миллионов деревьев, а все доходы от платежных операций пользователей TreeCard пойдут на проекты по восстановлению леса в 38 местах мира. Сейчас Ecosia для высадки деревьев использует прибыли, полученные от рекламы.
TreeCard запустят в США и в других европейских странах в течение следующего года. Запуск зависит от интереса к такому платежному продукту со стороны общества и количества подписок, отмечает Джейми Кокс.
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