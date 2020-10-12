Плюсы и минусы удаленной работы - исследование Microsoft

Новое исследование Microsoft показывает, что производительности сотрудников будет недостаточно для того, чтобы бизнес оставался инновационным.
Бесспорно, новые реалии способствуют значительной экономии средств: работники питаются дома, а работодатели – сократили расходы на канцелярские принадлежности. Сейчас всех все устраивает, но согласно новому исследованию Microsoft, работа на дистанции может мешать творческому мышлению, препятствуя новым инновационным идеям, которые крайне необходимы для успеха любого бизнеса.
Хотя в начале пандемии многие компании боялись, что удаленная работа повредит производительности, тенденция оказалась противоположной: 82% руководителей сообщили, что уровень производительности или стабильно держится, или даже растет.
Вместе с тем, руководители видят экономическую ценность расширения политики работы дома. Большая часть опрошенных лиц, принимающих решения, рассчитывают сэкономить средства, уменьшая расходы на офис и командировки.
Предприятия также осознают, что удаленная работа как часть культуры компании существенно увеличит привлекательность их организации для будущих талантливых специалистов, одновременно выступая главным фактором удержания своих действующих сотрудников.
Энтузиазм менеджеров касаемо работы на дистанции поддерживают и сотрудники: они только рады попрощаться с традиционным офисным этикетом.
Хотя удаленная работа и обеспечила устойчивую, а иногда и более высокую производительность, в отчете Microsoft говорится, что это лишь одна сторона медали.
Цена, которую платит бизнес – потеря чувства причастности сотрудников к общей цели. Оно определяется прочными отношениями и возможностью наблюдать, как ваши действия и решения влияют на других, считает доцент кафедры менеджмента в Университете Пенсильвании Майкл Парк.
Примечательно, что работники чувствуют себя все более оторванными от своей компании. По мнению Microsoft, это имеет прямое влияние на способность бизнеса к инновациям. Без командной работы бок о бок мозговой штурм стал гораздо сложнее, а это значит, что реже возникают новые мощные идеи, а реализация вообще отходит на второй план.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНСВчера, 15:03 - 2605 7
В Харькове псевдобанкир похитил $10 тыс. у клиента банкаВчера, 15:43 - 670 5
"Есть несколько резервов". Глава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчанВчера, 12:49 - 2216 5
Visa меняет систему приема платежей для украинских предпринимателейВчера, 08:02 - 1023 3
Украина переходит на зимнее времяВчера, 20:20 - 1177 2
За переезд в итальянскую деревню предлагают 50 тысяч долларовВчера, 18:34 - 12588 1
9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНСВчера, 15:03 - 2605 7
Простые правила въезда: еще одна страна набирает популярность среди украинцевВчера, 21:28 - 1462
По каким странам коронавирус ударил сильнее всего - исследование Credit SuisseВчера, 14:00 - 1255 1
Страны с лучшими пенсионными системами6 ч. назад - 1208
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Позавчера, 11:10 - 339
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 250 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 851
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1581 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2185