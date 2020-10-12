Плюсы и минусы удаленной работы - исследование Microsoft

Новое исследование Microsoft показывает, что производительности сотрудников будет недостаточно для того, чтобы бизнес оставался инновационным.

Бесспорно, новые реалии способствуют значительной экономии средств: работники питаются дома, а работодатели – сократили расходы на канцелярские принадлежности. Сейчас всех все устраивает, но согласно новому исследованию Microsoft, работа на дистанции может мешать творческому мышлению, препятствуя новым инновационным идеям, которые крайне необходимы для успеха любого бизнеса.

Хотя в начале пандемии многие компании боялись, что удаленная работа повредит производительности, тенденция оказалась противоположной: 82% руководителей сообщили, что уровень производительности или стабильно держится, или даже растет.

Вместе с тем, руководители видят экономическую ценность расширения политики работы дома. Большая часть опрошенных лиц, принимающих решения, рассчитывают сэкономить средства, уменьшая расходы на офис и командировки.

Предприятия также осознают, что удаленная работа как часть культуры компании существенно увеличит привлекательность их организации для будущих талантливых специалистов, одновременно выступая главным фактором удержания своих действующих сотрудников.

Энтузиазм менеджеров касаемо работы на дистанции поддерживают и сотрудники: они только рады попрощаться с традиционным офисным этикетом.

Хотя удаленная работа и обеспечила устойчивую, а иногда и более высокую производительность, в отчете Microsoft говорится, что это лишь одна сторона медали.

Цена, которую платит бизнес – потеря чувства причастности сотрудников к общей цели. Оно определяется прочными отношениями и возможностью наблюдать, как ваши действия и решения влияют на других, считает доцент кафедры менеджмента в Университете Пенсильвании Майкл Парк.

Примечательно, что работники чувствуют себя все более оторванными от своей компании. По мнению Microsoft, это имеет прямое влияние на способность бизнеса к инновациям. Без командной работы бок о бок мозговой штурм стал гораздо сложнее, а это значит, что реже возникают новые мощные идеи, а реализация вообще отходит на второй план.

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