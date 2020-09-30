За сентябрь Укрнафта уплатила около 900 миллионов налогов

ПАО “Укрнафта” уплатило в бюджеты всех уровней 889 млн грн налогов за сентябрь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

Отмечается, что в эту сумму вошли рентная плата за пользование недрами, НДС, налог на прибыль, акцизный и другие налоги. В частности, государственный и местные бюджеты разных уровней за сентябрь получили 388 млн грн рентной платы.

“Из них 19,39 млн грн поступили в местные бюджеты в соответствии с закрепленным в законодательстве механизмом распределения рентной платы за добычу нефти и газа. Наибольшие поступления по рентной плате Укрнафты получили бюджеты Сумской (8,07 млн грн), Ивано-Франковской (4,45 млн грн) и Полтавской (2,82 млн грн) областей”, – отметили в компании.

В Укрнафте напомнили, что поступления от рентной платы зависят от объема добычи углеводородов в том или ином регионе и цен на них и используются общинами преимущественно для реализации локальных инфраструктурных и социальных проектов.

Общая сумма уплаченных компанией налогов за 9 месяцев 2020 года достигла 9,52 млрд грн.