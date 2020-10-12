Как работает и чем может помочь валютный аукцион

Валютные запросы в интернете — одни из самых популярных. Самый топовый в валютной тематике запрос “курс доллара” в среднем в месяц ищут 1,5 млн раз. При этом в марте, когда ситуация на рынке обострилась, курс валют искали 3,35 млн раз.
Об этом рассказал руководитель департамента маркетинга портала “Минфин” Станислав Туголуков на вебинаре FinUpdate: Как заработать на обмене валют.
“Любые потрясения в стране, стрессовые ситуации в политике и экономике всегда оборачиваются интересом к курсу доллара и покупки валюты в общем, поэтому все не только бегут в банки или ищут обменные пункты, но и ищут в интернете информацию, где продать/купить валюту будет более выгодно”, – рассказал эксперт.
Валютные сервисы. Одним из удобных сервисов для взаимодействия с валютой является “Валютный аукцион” на портале “Минфин”. Это сервис валютных объявлений, где обменники или физлица публикуют информацию о купле-продаже валюты. Сейчас сервис насчитывает более чем 150 активных обменных пунктов, которые публикуют более 5000 объявлений каждый день.
Чем полезный Валютный аукцион 2.0:
Пока Валютный аукцион работает в бета-версии, но уже в следующем месяце он будет работать полноценно. Кроме того, в планах на следующий год — разработка рейтинговой системы банков и обменных пунктов на основе отзывов, а также возможность резервирования валюты в обменниках или банках.
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