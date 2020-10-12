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Как работает и чем может помочь валютный аукцион

Как работает и чем может помочь валютный аукцион

Валютные запросы в интернете — одни из самых популярных. Самый топовый в валютной тематике запрос “курс доллара” в среднем в месяц ищут 1,5 млн раз. При этом в марте, когда ситуация на рынке обострилась, курс валют искали 3,35 млн раз.

Об этом рассказал руководитель департамента маркетинга портала “Минфин” Станислав Туголуков на вебинаре FinUpdate: Как заработать на обмене валют.

“Любые потрясения в стране, стрессовые ситуации в политике и экономике всегда оборачиваются интересом к курсу доллара и покупки валюты в общем, поэтому все не только бегут в банки или ищут обменные пункты, но и ищут в интернете информацию, где продать/купить валюту будет более выгодно”, – рассказал эксперт.

Валютные сервисы. Одним из удобных сервисов для взаимодействия с валютой является “Валютный аукцион” на портале “Минфин”. Это сервис валютных объявлений, где обменники или физлица публикуют информацию о купле-продаже валюты. Сейчас сервис насчитывает более чем 150 активных обменных пунктов, которые публикуют более 5000 объявлений каждый день.

Валютный аукцион

Чем полезный Валютный аукцион 2.0:

  • реализована карта с определением точки геолокации пользователя, и обменников с указанием конкретного курса;
  • обязательная верификация всех обменных пунктов на наличие лицензий;
  • банки тоже смогут размещать свои курсы по каждому отделению и привлекать клиентов онлайн;
  • личный кабинет — банкам и обменникам больше не нужно публиковать объявления, им нужно просто поддерживать актуальный обменный курс в конкретном отделении.

Лучшие карты для валютообмена

Пока Валютный аукцион работает в бета-версии, но уже в следующем месяце он будет работать полноценно. Кроме того, в планах на следующий год — разработка рейтинговой системы банков и обменных пунктов на основе отзывов, а также возможность резервирования валюты в обменниках или банках.

По материалам Finance.UA
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