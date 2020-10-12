Компании, в руководстве которых больше женщин, опережают конкурентов по росту стоимости акций - Goldman Sachs

Компании, в которых больше женщин среди топ-менеджеров, исторически вознаграждали своих инвесторов более высокой стоимостью акций.
Об этом заявили в Goldman Sachs Group, сообщает Bloomberg.
«Более-менее в любой период после мирового финансового кризиса, если в компании больше женщин на руководящих должностях (менеджеров или членов совета директоров), это связано с более высокими показателями компании по сравнению с отраслью», – отметили стратеги Goldman Sachs, но добавили, что эта связь наблюдается не во всех отраслях. Они также подчеркнули, что академических исследований, подтверждающих наличие такой связи, еще нет.
Аналитики Goldman представили корзину европейских компаний с наибольшим количеством женщин на всех уровнях под названием Womenomics (GSSTWOMN Index). В перечень попали LVMH, Swedbank, Nestle и AstraZeneca.
По словам стратегов Goldman Sachs, в списке доминируют французские и скандинавские компании, поскольку во Франции предусмотрены квоты для членства женщин в советах директоров, а в скандинавском регионе исторически наблюдалась более высокое участие женщин в рабочей силе.
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