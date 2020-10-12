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По улицам Торонто начнут курсировать беспилотные шаттлы

По улицам Торонто начнут курсировать беспилотные шаттлы

Город Торонто собирается начать эксплуатировать автономные шаттлы на пробной основе в рамках соглашения с компанией Local Motors, согласно которому с весны 2021 года автомобили Olli 2.0 будут полностью электрические. Каждая поездка в ходе испытания будет включать двух штатных сотрудников, а именно оператора, а также представителя службы поддержки клиентов от компаний Toronto Transit Commission или Metrolinx, которые задействованы в сферах перевозки в Торонто. Об этом сообщает издание Yahoo! Finance.

Автомобиль Olli 2.0 вмещает до восьми человек одновременно и включает специальные возможности, такие как пандус для инвалидных колясок и точки крепления. Он также включает AV-систему для предоставления информации и обновлений пассажирам. Оператор по безопасности на борту транспортного средства имеет возможность взять на себя ручное управление в любое время, если такая необходимость возникнет из соображений безопасности или по любой другой причине.

Этот пилотный маршрут будет обеспечивать обслуживание между West Rouge и станцией Rouge Hill GO, которая находится к западу от города Торонто. Он предназначен для подключения пассажиров к одной из основных сетей легкорельсового транспорта в районе для транспортировки на большие расстояния. Городские власти заявляют, что цель также состоит в том, чтобы гарантировать, что автономный шаттл поддерживается в соответствии с любыми стандартами чистоты и санитарии, действующими в свете COVID-19.

По материалам Комментарии
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