Пик платежей по внешнему госдолгу пройден - Минфин

Украина прошла пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Mind.ua.
“1 сентября Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа превысила $2 млрд. Из них $1,69 млрд – на погашение еврооблигаций и $400 млн – проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2020 – 2027 гг. Сейчас можем уверенно утверждать, что пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году успешно пройдены”, – сказал Марченко.
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Он отметил, что сейчас дефицит общего фонда государственного бюджета меньше, чем предусмотрено росписью (93,2 млрд грн по итогам января – сентября этого года при росписи отчетного периода в сумме 177,5 млрд грн).
“Сейчас нам хватает имеющихся ресурсов. Мы не видим необходимости увеличивать долговую нагрузку страны. Ситуация контролируемая. Мы готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить необходимое финансирование мер по преодолению пандемии”, – заверил глава Минфина.
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