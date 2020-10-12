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Пик платежей по внешнему госдолгу пройден - Минфин

Пик платежей по внешнему госдолгу пройден - Минфин

Украина прошла пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Mind.ua.

“1 сентября Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа превысила $2 млрд. Из них $1,69 млрд – на погашение еврооблигаций и $400 млн – проценты по еврооблигациям со сроком погашения в 2020 – 2027 гг. Сейчас можем уверенно утверждать, что пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году успешно пройдены”, – сказал Марченко.

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Он отметил, что сейчас дефицит общего фонда государственного бюджета меньше, чем предусмотрено росписью (93,2 млрд грн по итогам января – сентября этого года при росписи отчетного периода в сумме 177,5 млрд грн).

“Сейчас нам хватает имеющихся ресурсов. Мы не видим необходимости увеличивать долговую нагрузку страны. Ситуация контролируемая. Мы готовы к любым изменениям, чтобы обеспечить необходимое финансирование мер по преодолению пандемии”, – заверил глава Минфина.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре падение международных резервов Украины стало крупнейшим с начала года. За первый месяц осени на выплату долгов в пиковый период потратили почти $2,7 млрд. Помимо выплат по еврооблигациям, пришлось направить $417,4 миллиона на выполнение обязательств перед МВФ.
  • К концу 2020 года Украина должна выплатить еще $3 млрд по погашению и обслуживанию госдолга.
По материалам Mind
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