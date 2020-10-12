Иван Портной: как украинцы выбирают интернет-магазин

В связи с пандемией украинцы, ранее покупавшие в оффлайне, пришли в интернет. И сами убедились, что это не страшно и даже удобно. В этой колонке для Finance.ua расскажу, что влияет на выбор интернет-магазина и что важно для покупателей при совершении покупки в онлайне.
Must have: на что обращают внимание сразу
Цена товара. По данным нашего исследования, 79% интернет-покупателей в первую очередь обращают внимание на цену. Для многих она будет главным импульсом к покупке.
Отзывы о продавце или интернет-магазине на втором месте по важности. 55% покупателей обращают внимание на их количество. Тем не менее, не все отзывы обязательно должны быть позитивными. Нормальное количество негативных отзывов – 10%. Также здесь важно — отвечает ли продавец на негативные отзывы, пытается ли решить проблему покупателя.
Рейтинг продавца, интернет-магазина — 47% покупателей смотрят на него, во время шоппинга.
Вот, что заставит купить товар у вас на сайте
По данным исследования агентства исследований Kantar, в ТОП-5 параметров, которые важны для покупателя при выборе места для покупки входят:
При этом покупателю менее важны на фоне остальных такие факторы, как акции, скидки, персональные предложения. Хотя их они все равно любят.
Услуги и активности, что покорят покупателя
Гарантия на товар. Особенно, это относится к разной технике и электронике, так как в оффлайне на все эти товары человеку выдается гарантия.
Возможность возврата товара. Особенно актуально это при покупке одежды, так как часто бывает, что выбранный размер не подошел.
Бесплатная доставка. Она снижает всю стоимость покупки в интернете. Особенно это касается недорогих заказов, потому что покупателю не хочется доплачивать 40 грн. за товар стоимостью в 100 грн.
Убираем барьеры перед онлайн-шоппингом
Очень часто покупатели отмечают, что в онлайне тяжело убедиться, подходит ли тебе товар. Поэтому для интернет-магазина или продавца важно не допустить ситуации: ожидание – реальность.
Детальное описание товара и его характеристик позволит покупателю убедиться, что он заказал то, что ему нужно. Сюда относится как фото, так и текст – описание к нему.
Учитывая то, что в оффлайне покупатель может потрогать, примерить, поклацать – в онлайне важно дать ему это прочувствовать. Поэтому чем лучше отснят товар и чем больше о нем написано – тем больше вероятности, что человек получит хороший покупательский опыт и вернется за покупками в онлайн снова.
Безопасность — покупатели переживают, что могут попасть на мошенника, а продавцы — что их товар не заберут на почте. В итоге получаем недоверие со всех сторон. Чтобы побороться с этим, мы запустили Пром-оплату. Продукту лишь полгода, но уже 10% всех заказов на маркетплейсе оплачивается с ее помощью. Онлайн оплата является сильным драйвером рынка и задача всех игроков онлайна сделать так, чтобы покупатель не боялся платить в интернете и был уверен в надежности платежной системы.
Еще одним препятствием может стать дорогая доставка. Средний чек покупки на Prom.ua – 800 грн. При этом, средняя стоимость доставки почтовыми операторами Украины – около 80 грн вместе с комиссией за наложенный платеж. То есть покупателю нужно прибавить к стоимости заказа еще 10%.
Многие интернет-магазины предлагают бесплатную доставку, правда, зачастую — на дорогие товары. Это может удерживать человека от совершения онлайн покупок в сегменте недорогих товаров и при этом тормозить процесс перехода в онлайн. Мы, к примеру, запустили бесплатную доставку с Justin на заказы от 200 грн. В итоге неделя к неделе количество заказов с этим логистом увеличивается на 5%.
Иван Портной, CEO маркетплейса Prom.ua
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