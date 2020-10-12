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Изменения климата могут обойтись миру в 20 млрд долларов ежегодно

Изменения климата могут обойтись миру в 20 млрд долларов ежегодно

Эксперты оценивают, что к 2030 году изменения климата будут стоить миру около 20 миллиардов долларов в год.

Об этом сообщается в отчете ООН.

“За последние 50 лет более 11 000 стихийных бедствий были связаны с опасностями, связанными с погодой, климатом и водой, в результате чего 2 миллиона человек погибли, а экономический ущерб достиг 3,6 триллиона долларов США. Согласно новому межведомственному отчету, в то время как среднее количество смертей, зарегистрированных для каждого бедствия, снизилось на треть за этот период, количество зарегистрированных бедствий увеличилось в пять раз, а экономические потери увеличились в семь раз”, – говорится в отчете.

В 2018 году во всем мире около 108 миллионов человек нуждались в помощи международной гуманитарной системы в результате штормов, наводнений, засух и лесных пожаров.

“По оценкам, к 2030 году это количество может увеличиться почти на 50% при затратах около 20 миллиардов долларов США в год”, – отмечается в сообщении.

По материалам Газета по-Украински
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