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Следующий транш МВФ поступит в Украину в конце 2020 - в начале 2021 года - прогноз

Следующий транш МВФ поступит в Украину в конце 2020 - в начале 2021 года - прогноз

Аналитики BofA Securities прогнозируют, что следующий транш МВФ Украине поступит в конце 2020 – в начале 2021 года.

Об этом говорится в обзоре BofA Securities.

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“Власти Украины продолжают подтверждать свою приверженность программе, так что теперь страна, возможно, подходит к моменту начала постепенного решения существующих проблем. Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года”, – говорится в обзоре.

Аналитики считают, что новой причиной для отсрочки транша стал заложенный правительством уровень дефицита бюджета на 2021 (6%), который превышает ожидания МВФ, содержащиеся в программе.

Также аналитики акцентировали внимание на новом раунде давления на заместителей председателя НБУ Рожкову и Сологуба, которые являются единственными заместителями главы центробанка, кандидатуры которых не вносил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Кроме этого, в BofA Securities обратили внимание на возможные опасения МВФ относительно необходимой законодательной базы НАБУ.

“Все это сделало задержку текущей программы МВФ вполне очевидной и известной рынку”, – утверждают аналитики.

По материалам Економічна Правда
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