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Зеленский подписал закон о процедуре банкротства

Зеленский подписал закон о процедуре банкротства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процедуре банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19» № 728-IX. Верховная Рада приняла этот документ 18 июня 2020 года”, – говорится в сообщении.

Цель закона:

  • восстановление платежеспособности субъектов хозяйствования, которые могут оказаться под угрозой банкротства в период действия ограничительных мер, внедренных с целью предотвращения распространения COVID-19.

Что предусматривает закон:

  • разрешается проведение собрания и комитета кредиторов дистанционно в режиме видеоконференции и путем опроса и продления сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве;
  • закон временно, на период действия установленного Кабинетом Министров карантина и в течение 90 дней со дня его отмены, запрещает открывать производство по делам о банкротстве должников – юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 12 марта 2020 года;

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  • Комитету кредиторов и обеспеченным кредиторам (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) предоставляется право принять решение о приостановке проведения аукционов по продаже имущества должника;
  • также законом останавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника.

Справка Finance.ua:

  • Министерством юстиции Украины был подан в Кабинет министров Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства». Целью и задачей проекта Закона является устранение технических несоответствий и недостатков, урегулирование спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса между собой.
  • 5 июня Верховная Рада приняла закон о внесении технических изменений в Кодекс о процедурах банкротства, который вступил в силу 21 октября 2019 года.

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По материалам Finance.UA
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