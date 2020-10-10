Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процедуре банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19» № 728-IX. Верховная Рада приняла этот документ 18 июня 2020 года”, – говорится в сообщении.

Цель закона:

восстановление платежеспособности субъектов хозяйствования, которые могут оказаться под угрозой банкротства в период действия ограничительных мер, внедренных с целью предотвращения распространения COVID -19.

Что предусматривает закон:

разрешается проведение собрания и комитета кредиторов дистанционно в режиме видеоконференции и путем опроса и продления сроков проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве;

закон временно, на период действия установленного Кабинетом Министров карантина и в течение 90 дней со дня его отмены, запрещает открывать производство по делам о банкротстве должников – юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшим с 12 марта 2020 года;

Комитету кредиторов и обеспеченным кредиторам (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) предоставляется право принять решение о приостановке проведения аукционов по продаже имущества должника;

также законом останавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника.

Справка Finance.ua:

Министерством юстиции Украины был подан в Кабинет министров Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства». Целью и задачей проекта Закона является устранение технических несоответствий и недостатков, урегулирование спорных вопросов и согласование некоторых положений Кодекса между собой.

5 июня Верховная Рада приняла закон о внесении технических изменений в Кодекс о процедурах банкротства, который вступил в силу 21 октября 2019 года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫