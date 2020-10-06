Украина упростила выдачу вида на жительство

Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Как сообщается, 9 октября 2020 года по инициативе Государственной миграционной службы Украины Кабинетом Министров Украины принято постановление № 933 «О внесении изменений в Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительной и уничтожения вида на жительство», которое упрощает порядок оформления вида на жительство определенным категориям иностранцев.
Что это значит:
“Особенно актуален этот вопрос для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ИТ-технологий, которые только что трудоустроились в Украине, и членов их семей”, – сообщается на правительственном портале.
Когда необходимо подавать документы:
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