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Украина упростила выдачу вида на жительство

Украина упростила выдачу вида на жительство

Украина упростила порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Как сообщается, 9 октября 2020 года по инициативе Государственной миграционной службы Украины Кабинетом Министров Украины принято постановление № 933 «О внесении изменений в Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительной и уничтожения вида на жительство», которое упрощает порядок оформления вида на жительство определенным категориям иностранцев.

Что это значит:

  • отныне иностранцы, не являющиеся гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в нашем государстве на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда.

“Особенно актуален этот вопрос для граждан Республики Беларусь, специалистов в области ИТ-технологий, которые только что трудоустроились в Украине, и членов их семей”, – сообщается на правительственном портале.

Когда необходимо подавать документы:

  • документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения разрешенного срока пребывания.

Справка Finance.ua:

  • В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ИТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.
  • На фоне массовых протестов в августе 2020 года белорусы забрали из банков свыше 1 млрд долларов.

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По материалам Finance.UA
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