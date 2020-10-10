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Украинские банки закрывают сотни "лишних" отделений

Украинские банки закрывают сотни "лишних" отделений

Сеть отделений украинских банков в третьем квартале (июле-сентябре) сократилась на 251 структурное подразделение, до 7 329. Эта тенденция не нова, и она усиливается. За весь прошлый год в стране закрылось 507 отделений банков. С начала 2020-го их количество сократилось уже на 673.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Больше всего отделений к 1 октября насчитывалось у государственных банков – Ощадбанка (1 931) и ПриватБанка (1 750). Они же и сократили свои сети сильнее всего – на 166 и 83 отделения за квартал соотвественно. Государственный Укргазбанк, наоборот, расширил региональную сеть и открыл 21 подразделение.

Ранее в НБУ объясняли, что банки избавляются от убыточных отделений ради оптимизации расходов, то есть экономии.

По материалам Сегодня
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