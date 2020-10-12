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Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всех

Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всех

В Украине среди самых высокооплачиваемых вакансий без опыта работы в октябре оказалась должность менеджера по продажам. Почти на 6,5 тыс. грн меньше получают грузчики и офис-менеджеры.

Об этом говорится в данных одного из крупных кадровых порталов. Начинающий повар может рассчитывать на зарплату в размере около 12 тыс. грн.

Средние зарплаты:

  • Менеджер по продажам – 16 500 грн
  • Продавец-консультант – 10 000 грн
  • Водитель – 15 000 грн
  • Менеджер зала – 10 500 грн
  • Повар – 11 900 грн
  • Менеджер по работе с клиентами – 14 000 грн
  • Грузчик – 10 000 грн
  • Офис-менеджер – 10 000 грн.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;
  • в 2022-м – 15 414 грн;
  • в 2023-м – 17 169 грн.

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По материалам Обозреватель
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