Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всех

В Украине среди самых высокооплачиваемых вакансий без опыта работы в октябре оказалась должность менеджера по продажам. Почти на 6,5 тыс. грн меньше получают грузчики и офис-менеджеры.
Об этом говорится в данных одного из крупных кадровых порталов. Начинающий повар может рассчитывать на зарплату в размере около 12 тыс. грн.
Средние зарплаты:
Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.
Как будут расти средние зарплаты:
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