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ПриватБанк продал на аукционах половину своих нефтебаз

ПриватБанк продал на аукционах половину своих нефтебаз

Государственный ПриватБанк на электронных аукционах ГП CETAM продал 32 нефтебазы из 66, которые были на его балансе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

“Наибольшей популярностью пользовались аукционы по продаже нефтебаз по всей Украине. Таких лотов удалось реализовать 32 на 138,22 млн грн со средним ростом цены 60%”,— говорится в сообщении.

При этом в Минюсте отметили, что самыми дорогими продажами ПриватБанка стали:

- склад топлива и недвижимость во Львовской области в селе Мостиски Вторые за 31,92 млн грн;

- нефтебаза в Коростене за 21,86 млн грн;

- нефтебазы в Житомирской области за 15,37 млн грн.

Как сообщалось, в 2017 году национализированный ПриватБанк взял под охрану 74 нефтебазы, которыми ранее владела группа “Приват” и которые находились у банка в залоге.

Часть нефтебаз была продана, но 66 все еще оставались на балансе банка. По имеющимся данным, большая часть из них находится в нерабочем состоянии.

Напомним, в январе-августе 2020 года группа “Приват” Игоря Коломойского и партнеров провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

По материалам Дело
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