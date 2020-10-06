ПриватБанк продал на аукционах половину своих нефтебаз

Государственный ПриватБанк на электронных аукционах ГП CETAM продал 32 нефтебазы из 66, которые были на его балансе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.
“Наибольшей популярностью пользовались аукционы по продаже нефтебаз по всей Украине. Таких лотов удалось реализовать 32 на 138,22 млн грн со средним ростом цены 60%”,— говорится в сообщении.
При этом в Минюсте отметили, что самыми дорогими продажами ПриватБанка стали:
- склад топлива и недвижимость во Львовской области в селе Мостиски Вторые за 31,92 млн грн;
- нефтебаза в Коростене за 21,86 млн грн;
- нефтебазы в Житомирской области за 15,37 млн грн.
Как сообщалось, в 2017 году национализированный ПриватБанк взял под охрану 74 нефтебазы, которыми ранее владела группа “Приват” и которые находились у банка в залоге.
Часть нефтебаз была продана, но 66 все еще оставались на балансе банка. По имеющимся данным, большая часть из них находится в нерабочем состоянии.
Напомним, в январе-августе 2020 года группа “Приват” Игоря Коломойского и партнеров провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.
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