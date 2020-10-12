Украина вошла в топ-30 стран по уровню развития почтовых услуг

Украина занимает 30-е место из 170 в рейтинге стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development 2020. Рейтинг обнародован на сайте Universal Postal Union (UPU, Всемирный почтовый союз), который его составляет.
В топ-30 также вошли: Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Япония, Франция, США, Великобритания, Канада, Сингапур, Италия, Бельгия, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Чехия, Австралия, Китай, Россия, Беларусь Словакия, Португалия, Корея, Швеция, Эстония, Молдова, Таиланд, Финляндия, Сербия.
Рейтинг составляли, опираясь на критерии оценки надежности, доступности, релевантности, а также сопротивляемости к внешним и внутренним шокам почтовых компаний.
Как отметил гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский на своей странице в Фейсбуке, Украина вошла в топ-30 рейтинга впервые.
Напомним, 30 млн евро займа, предусмотренные гарантийным соглашением «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация «Укрпочты»)» пойдут на закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом и на внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов.
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