Межбанк: пятница прошла на валютном рынке нестандартно из-за Дня Колумба

Как мы и писали в своем утреннем прогнозе – торги в пятницу прошли в два основных этапа. В первой части сессии клиенты активно закрывали свои операции в преддверии выходных и с учетом того, что в понедельник из-за выходного в США (отмечают День Колумба) компаниям придется работать по доллару на ТОМе.

Это привело к росту статистики торгов в первой половине дня и в обед. За счет превышения предложения над спросом котировки с утренних 28,22/28,25 к 11 часам просели до 28,21/28,24 гривен, к 12:00 – до 28,195/28,22 и к обеду – до 28,18/28,20.

Во второй половине дня наступило очень короткое затишье, после чего на торги вышли те покупатели, кто судя по всему забыл о том, что понедельник пройдет на валютном рынке нестандартно из-за Дня Колумба в США и те, кто решил воспользоваться ситуацией с проседанием курса.

На фоне падения котировок они все же решили закрыть свои операции сегодняшним днем, купив “дешевый” доллар в пятницу, а не перенесли свои операции на вторник. За счет их спроса, на уже пустеющем рынке – котировки поднялись до 28,20/28,22 к 15 часам и до 28,235/28,25 к концу сессии. Причем, как только эти компании закрыли свои операции – на торгах уже фактически никого не осталось.

Нацбанк на торги сегодня не выходил.

Главные события 9 октября на межбанке:

Доллар после проседания в середине дня с утренних 28,22/28,25 к обеду до 28,18/28,20 – тем не менее затем вырос до 28,235/28,25 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,21 гривен, а официальный на 12 октября установлен на отметке 28,2098 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,20 / 28,22

евро – 33,127 / 33,29

Курсы валют на Межбанке

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