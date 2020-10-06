Стартовали продажи Mazda MX-30

Mazda начала продавать свой новый компактный кроссовер Mazda MX-30. Он появился в Японии, но через некоторое время его продажи начнутся и в других странах.
Mazda MX-30 дебютировала в 2019 году в Токио. Она сразу привлекла к себе большое внимание оригинальным спортивным дизайном кузова, а также силовыми гибридной и электрической установками. В основе этой новинки лежит кроссовер Mazda CX-30.
Серийный MX-30 не сильно отличается от своего концепта. Он сохранил спортивный дизайн кузова и широкий набор оборудования. Причем, уже в базовой версии есть много полезных современных систем и оборудования.
Гибридная силовая установка состоит из 2,0 л бензинового двигателя мощностью 145 л.с., стартер-генератора и электромотора. Покупателям также предложат полностью электрическую версию, но она появится позже.
Как мы уже говорили, пока Mazda MX-30 продается только в Японии. Однако, в следующем году её привезут и в другие страны. Надеемся, что в Украину тоже.
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