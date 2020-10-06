В 2021 году появится пятидверный Suzuki Jimny

В 2021 году у популярного компактного внедорожника Suzuki Jimny появится пятидверная версия. Её будут выпускать на заводе Suzuki в Индии из японских машинокомплектов.

Впервые слухи о пятидверном Suzuki Jimny появились в 2018 году. Предполагается, что это будет более практичная версия традиционного трехдверного Jimny, которая должна привлечь к нему больше новых покупателей.

Вообще-то Jimny и в трехдверном варианте продается отлично. Как только этот внедорожник появился в продаже, на него сразу во многих странах образовались многомесячные очереди. В некоторых странах очередь ожидания составляет 12 месяцев. Интересно, что он также очень популярен в Европе.

Пятидверный Jimny будут делать в Индии из машинокомплектов, поставляемых из Японии. Это значит, что его серийное производство может быть также организовано в Японии.

В Украине новый трехдверный Suzuki Jimny с 1,5 л двигателем, который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач и с полным приводом, стоит от 569 700 гривен. Если с 4-ступенчатым «автоматом», то от 665 500 гривен.