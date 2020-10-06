Kia обновила популярный кроссовер (фото)

Корейская компания Kia представила обновленный кроссовер Soul.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на портал KoreanCarBlog.
Обновленная модель во всех версиях получит систему оповещения о наличии задних пассажиров, будет особенно полезно для семей с детьми, пересмотренную подвеску, а версии EX и Turbo получат заводской ключ с кнопкой автозапуска двигателя.
Несмотря на эти нововведения Kia лишится некоторых полезных опций. Так, светодиодных фар в комплектации EX, также больше не будет доступен пакет опций EX Designer Package, в который входили 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и двухцветная окраска кузова.
Информации о том, появится ли новый Kia Soul в Украине, в настоящее время нет.
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