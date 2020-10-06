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Kia обновила популярный кроссовер (фото)

Kia обновила популярный кроссовер (фото)

Корейская компания Kia представила обновленный кроссовер Soul.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на портал KoreanCarBlog.

Обновленная модель во всех версиях получит систему оповещения о наличии задних пассажиров, будет особенно полезно для семей с детьми, пересмотренную подвеску, а версии EX и Turbo получат заводской ключ с кнопкой автозапуска двигателя.

Несмотря на эти нововведения Kia лишится некоторых полезных опций. Так, светодиодных фар в комплектации EX, также больше не будет доступен пакет опций EX Designer Package, в который входили 18-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика и двухцветная окраска кузова.

Информации о том, появится ли новый Kia Soul в Украине, в настоящее время нет.

По материалам MMR
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