Доходы украинцев во II квартале 2020 года составили почти 870 млрд гривен

Общие доходы населения Украины во втором квартале 2020 года оцениваются в 867,55 млрд гривен. При этом доля зарплаты составляет менее половины (45,5%) от общей суммы.

Об этом сообщает Госстат.

Источники дохода:

45,5% доходов (394,2 млрд гривен) – зарплата;

19,3% (167,544 млрд гривен) – социальные пособия;

15,3% (132,8 млрд гривен) – смешанный доход;

13,2% (14,4 млрд гривен) – социальные трансферты в натуральной форме (товары и услуги, которые предоставляются домашним хозяйствам бесплатно или по сниженным ценам);

4,9% (42,6 млрд гривен) – другие текущие трансферты;

1,8% (15,89 млрд гривен) – доход от собственности.

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Общая сумма расходов украинцев во II квартале приравнялась к общей сумме доходов.

На что тратили деньги:

88% – на приобретение товаров и услуг (763,7 млрд гривен)

8,1% – налоги на доходы и имущество (69,9 млрд гривен)

1,7% – на денежные вклады и сбережения (15,05 млрд гривен).

Во ІІ квартале расходы украинцев уменьшились на:

рестораны и гостиницы (на 38,7%);

отдых и культуру (на 28,1% по сравнению со вторым кварталом 2019 года);

транспорт – на 27,8%;

одежду и обувь (на 19,2%);

образование (на 17,3%);

другие товары и услуги (на 16%);

алкоголь и табачные изделия (на 11,1%).

Немного уменьшились расходы на продукты питания и безалкогольные напитки (на 7,5%), связь (6%), здравоохранение (2,5%).

На что стали тратить больше:

бытовую технику и предметы домашнего обихода (на 2,2%);

жилье и жилищно-коммунальные услуги (на 6,4%).

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