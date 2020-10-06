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Доходы украинцев во II квартале 2020 года составили почти 870 млрд гривен

Доходы украинцев во II квартале 2020 года составили почти 870 млрд гривен

Общие доходы населения Украины во втором квартале 2020 года оцениваются в 867,55 млрд гривен. При этом доля зарплаты составляет менее половины (45,5%) от общей суммы.

Об этом сообщает Госстат.

Источники дохода:

  • 45,5% доходов (394,2 млрд гривен) – зарплата;
  • 19,3% (167,544 млрд гривен) – социальные пособия;
  • 15,3% (132,8 млрд гривен) – смешанный доход;
  • 13,2% (14,4 млрд гривен) – социальные трансферты в натуральной форме (товары и услуги, которые предоставляются домашним хозяйствам бесплатно или по сниженным ценам);
  • 4,9% (42,6 млрд гривен) – другие текущие трансферты;
  • 1,8% (15,89 млрд гривен) – доход от собственности.

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Общая сумма расходов украинцев во II квартале приравнялась к общей сумме доходов.

На что тратили деньги:

  • 88% – на приобретение товаров и услуг (763,7 млрд гривен)
  • 8,1% – налоги на доходы и имущество (69,9 млрд гривен)
  • 1,7% – на денежные вклады и сбережения (15,05 млрд гривен).

Во ІІ квартале расходы украинцев уменьшились на:

  • рестораны и гостиницы (на 38,7%);
  • отдых и культуру (на 28,1% по сравнению со вторым кварталом 2019 года);
  • транспорт – на 27,8%;
  • одежду и обувь (на 19,2%);
  • образование (на 17,3%);
  • другие товары и услуги (на 16%);
  • алкоголь и табачные изделия (на 11,1%).

Немного уменьшились расходы на продукты питания и безалкогольные напитки (на 7,5%), связь (6%), здравоохранение (2,5%).

На что стали тратить больше:

  • бытовую технику и предметы домашнего обихода (на 2,2%);
  • жилье и жилищно-коммунальные услуги (на 6,4%).

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По материалам Finance.UA
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