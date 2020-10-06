Доходы украинцев во II квартале 2020 года составили почти 870 млрд гривен

Общие доходы населения Украины во втором квартале 2020 года оцениваются в 867,55 млрд гривен. При этом доля зарплаты составляет менее половины (45,5%) от общей суммы.
Об этом сообщает Госстат.
Источники дохода:
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Общая сумма расходов украинцев во II квартале приравнялась к общей сумме доходов.
На что тратили деньги:
Во ІІ квартале расходы украинцев уменьшились на:
Немного уменьшились расходы на продукты питания и безалкогольные напитки (на 7,5%), связь (6%), здравоохранение (2,5%).
На что стали тратить больше:
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